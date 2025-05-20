Выравнивающий слой из высокопрочного бетона уложили на путепроводе на Батарейной

«Специалисты доложили, что завершили мероприятия по расширению тротуара. На первой опоре полностью обустроили переходную часть — уложили все плиты, выполнили омоноличивание и гидроизоляцию. В районе седьмой опоры подготовили основание для установки лестниц, — отметил Сергей Кладов. — В строительстве объекта мы достигли хороших темпов. Самое главное, что все идет по графику».