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Выравнивающий слой из высокопрочного бетона уложили на путепроводе на Батарейной

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре продолжается ремонт путепровода на станции Батарейная.

Источник: Мэрия Иркутска

Ход работ обсудили на еженедельном оперативном совещании под руководством вице-мэра Иркутска Сергея Кладова.

«Специалисты доложили, что завершили мероприятия по расширению тротуара. На первой опоре полностью обустроили переходную часть — уложили все плиты, выполнили омоноличивание и гидроизоляцию. В районе седьмой опоры подготовили основание для установки лестниц, — отметил Сергей Кладов. — В строительстве объекта мы достигли хороших темпов. Самое главное, что все идет по графику».

За прошедшие две недели рабочие подрядной организации — МУП «СЭМ» использовали три технологических окна. Они были необходимы, в том числе для демонтажа опалубки снизу, где проходит контактная сеть.

Кроме того, на всей площади путепровода в несколько этапов уложили выравнивающий слой из высокопрочного бетона. Всего было принято почти 100 кубометров материала, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

«Сейчас ждем набора проектной прочности бетона. После этого нанесем гидроизоляцию. Параллельно будем устанавливать цоколи барьерного ограждения и выполнять устройство деформационных швов, — сообщил руководитель МУП “СЭМ” Андрей Пономарев. — Также ведутся работы по подготовке поверхности путепровода под покраску. Завершается создание подпорной стенки из габионов».

Капитальный ремонт путепровода на Батарейной ведется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».