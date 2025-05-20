В ГД объяснили, как снизить расходы на оплату ЖКУ в 2025 году

«Существует три основных меры поддержки в сфере оплаты ЖКУ. Во‑первых, это компенсация выпадающих доходов — возмещение недополученной выручки ресурсоснабжающим организациям, что особенно важно для регионов с высокой социальной нагрузкой, например, для Сахалинской области. Во‑вторых, действуют льготы для различных категорий граждан, включая федеральных льготников — героев России, инвалидов и других. И в‑третьих, предусмотрены субсидии для людей с низким доходом, которые оплачиваются, если расходы на коммунальные услуги превышают установленный региональный процент от общего дохода семьи», — рассказала она.