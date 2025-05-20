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В ГД объяснили, как снизить расходы на оплату ЖКУ в 2025 году

Существует три основных меры поддержки в сфере оплаты ЖКУ.

На федеральном уровне предусмотрены меры поддержки, которые помогут гражданам сократить расходы на оплату коммунальных услуг. Об этом aif.ru рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Существует три основных меры поддержки в сфере оплаты ЖКУ. Во‑первых, это компенсация выпадающих доходов — возмещение недополученной выручки ресурсоснабжающим организациям, что особенно важно для регионов с высокой социальной нагрузкой, например, для Сахалинской области. Во‑вторых, действуют льготы для различных категорий граждан, включая федеральных льготников — героев России, инвалидов и других. И в‑третьих, предусмотрены субсидии для людей с низким доходом, которые оплачиваются, если расходы на коммунальные услуги превышают установленный региональный процент от общего дохода семьи», — рассказала она.

По ее словам, этот процент, который определяет право на субсидии, устанавливается регионами.

«Так, напрмиер, если у семьи, проживающей в Москве, расходы на коммунальные услуги превышают 10% от общего дохода семьи, вы имеете право обратиться за субсидией. При этом есть условие — для получения поддержки нужно официально работать, иначе субсидии могут временно приостанавливать, чтобы избежать накопления долгов за ЖКУ», — пояснила Светлана Разворотнева.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин назвал 5 законных способов платить меньше за ЖКУ.