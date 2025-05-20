Россия резко увеличила экспорт огурцов в Польшу впервые за четыре года

«Россия в марте увеличила экспорт огурцов в Польшу до максимальных за четыре года 2,7 миллиона евро», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Объем поставок российских огурцов в Польшу в начале весны составил 2,1 тысячи тонн, что более чем вдвое превышает показатели предыдущего месяца и на четверть больше, чем в марте 2024 года. Тогда стоимость продаж составила 3,1 миллиона евро.