Российские огурцы полюбились жителям Польши. В марте 2025 года Москва стала главным поставщиком продукта в Варшаву. Об этом свидетельствуют данные Евростата.
Так, Россия достигла максимального экспорта огурцов в Польшу по сравнению с четырьмя предыдущими годами. Москва передала принимающей стороне продукта на 2,7 миллиона евро. Таким образом, РФ обеспечила 83% импортных потребностей Польши. Всего Варшава закупила огурцов на 3,2 миллиона евро.
Помимо России, поставщиками стали Турция, Белоруссия и Украина. Учитывая февральский импорт, Польша в марте ввезла огурцов в 1,6 раза больше.
В Хабаровске, тем временем, занялись изучением аграрного экспорта в рамках российско-китайского форума. РФ планирует нарастить поставки Пекину.