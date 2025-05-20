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Россия увеличила экспорт огурцов в Польшу, став главным поставщиком

Поставки огурцов из РФ в Польшу подскочили до максимума за четыре года.

Источник: Комсомольская правда

Российские огурцы полюбились жителям Польши. В марте 2025 года Москва стала главным поставщиком продукта в Варшаву. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Так, Россия достигла максимального экспорта огурцов в Польшу по сравнению с четырьмя предыдущими годами. Москва передала принимающей стороне продукта на 2,7 миллиона евро. Таким образом, РФ обеспечила 83% импортных потребностей Польши. Всего Варшава закупила огурцов на 3,2 миллиона евро.

Помимо России, поставщиками стали Турция, Белоруссия и Украина. Учитывая февральский импорт, Польша в марте ввезла огурцов в 1,6 раза больше.

В Хабаровске, тем временем, занялись изучением аграрного экспорта в рамках российско-китайского форума. РФ планирует нарастить поставки Пекину.