Россия увеличила экспорт огурцов в Польшу, став главным поставщиком

Так, Россия достигла максимального экспорта огурцов в Польшу по сравнению с четырьмя предыдущими годами. Москва передала принимающей стороне продукта на 2,7 миллиона евро. Таким образом, РФ обеспечила 83% импортных потребностей Польши. Всего Варшава закупила огурцов на 3,2 миллиона евро.