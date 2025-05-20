Россия установила рекорд по импорту лапши из Южной Кореи

За первые четыре месяца 2025 года российские компании ввезли 2,7 тысячи тонн корейской лапши на сумму 12,1 млн долларов, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года (1,7 тыс. тонн на 7,2 млн долларов). Импорт соусов остался на уровне 3 тысяч тонн, но их стоимость увеличилась на 10%, достигнув 10,2 млн долларов.