В апреле 2025 года Россия установила рекорд по импорту лапши из Южной Кореи, закупив продукции на 4,4 миллиона долларов. Согласно данным южнокорейской статистической службы, объем поставок составил 947 тонн, что в 2,5 раза превышает показатели марта. В денежном выражении рост составил 2,4 раза. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
По объему закупок лапши Россия заняла девятое место среди стран-импортеров. Лидером остаются США с 33 миллионами долларов, за ними следует Китай (29,4 млн долларов), а третье место занимают Нидерланды (12,4 млн долларов).
Параллельно увеличился и импорт корейских соусов: на 50% в натуральном выражении (до 952 тонн) и на 20% в денежном (до 3 млн долларов).
За первые четыре месяца 2025 года российские компании ввезли 2,7 тысячи тонн корейской лапши на сумму 12,1 млн долларов, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года (1,7 тыс. тонн на 7,2 млн долларов). Импорт соусов остался на уровне 3 тысяч тонн, но их стоимость увеличилась на 10%, достигнув 10,2 млн долларов.
Ранее сообщалось, что Индия намерена наращивать импорт российской нефти.