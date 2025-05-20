Около автовокзала и крупных ЖК: в Самаре построят восемь новых школ

В те же сроки построят школы в макрорайоне Амград — на 1500 мест, в районе Централного автовокзала (пер. Тупой, ул. Центральная, Санфировой, пр. Карла Маркса) — на 700 мест, в границах ул. Димитрова, Солнечной, пр. Кирова — на 570 мест. Также запланировано возведение новый корпусов школ «Яктылык» на ул. Александра Матросова, 13 (на 150 мест) — к сентябрю сентябрю 2026 года, и № 176 в районе пересечения ул. АнтоноваОвсеенко и Советской Армии (на 320 мест) — к 2028 году.