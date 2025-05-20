Около автовокзала и крупных ЖК: в Самаре построят восемь новых школ

Больше всего школ появится в Кировском районе. Одну (на 350 мест) разместят вблизи ЖК «Кислород», который СОФЖИ строит за ТЦ «Метро» на 19 км Московского шоссе, вторую (на 1360 мест) — на пересечении Ракитовского и Московского шоссе, вблизи ТЦ «Московский». Проектирование и строительство запланировано на 2025−2028 годы. Еще одна школу на 400 мест в 2027—2028 гг. возведут в границах ул. Юбилейной и Севастопольской.
В Красноглинском районе запланировано строительство двух общеобразовательных учреждений. К 2028 г. на ул. Мира в Крутых Ключах собираются возвести школу на 1360 мест. К 2029 г. аналогичный объект появится и в микрорайоне Новая Самара, но на 700 мест.
В те же сроки построят школы в макрорайоне Амград — на 1500 мест, в районе Централного автовокзала (пер. Тупой, ул. Центральная, Санфировой, пр. Карла Маркса) — на 700 мест, в границах ул. Димитрова, Солнечной, пр. Кирова — на 570 мест. Также запланировано возведение новый корпусов школ «Яктылык» на ул. Александра Матросова, 13 (на 150 мест) — к сентябрю сентябрю 2026 года, и № 176 в районе пересечения ул. АнтоноваОвсеенко и Советской Армии (на 320 мест) — к 2028 году.
Появятся новые общеобразовательные учреждения и в других населенных пунктах. К 2027 г. построят школы на ул. Ингельберга, 52 в Тольятти (мкр Федоровка), ул. Николая Судакова в с. Ягодное Ставропольского района, к 2028-м — в Южном городе (6-я очередь застройки), в Кошелев-Парке и пос. Волжском Красноярского района, к 2029 г. — в с. Подстепки Ставропольского района.