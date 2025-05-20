ВКАД всё же планируют провести по пляжам и стоянкам маломерных судов

По схеме, приложенной к конкурсной документации, маршрут совпадает с вариантом, утверждённым постановлением мэрии в апреле. Это означает, что основные вопросы к проекту остаются прежними. В частности, трасса не затрагивает промышленные зоны ТЭЦ-1, а проходит непосредственно по береговой линии. Также предусмотрен обход нефтебазы, несмотря на поручение президента, данное в 2023 году, о её переносе. Дальнейший путь ВКАД пролегает по стоянкам маломерного флота, частично по намывной территории моря, по устью Второй речки, вдоль пляжей и вновь минует промзону, выходя на улицу Татарскую.