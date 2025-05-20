ВКАД всё же планируют провести по пляжам и стоянкам маломерных судов

Центр организации дорожного движения Владивостока объявил конкурс на разработку проектной документации для участка Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД) протяжённостью 9,5 километра. Об этом сообщил портал VL.ru со ссылкой на электронный аукцион на портале «Единой информационной системы в сфере закупок».
Заказ касается территории вдоль побережья Амурского залива — от Батарейной до Татарской, где в будущем планируют построить часть ВКАД. Согласно условиям, дорога должна быть четырёхполосной, с велодорожкой и тротуарами. Проект предусматривает обход нефтебазы, которую ранее неоднократно собирались вывести за пределы города, зато трасса пройдёт по пляжам и стоянкам маломерных судов в районе Моргородка.
По схеме, приложенной к конкурсной документации, маршрут совпадает с вариантом, утверждённым постановлением мэрии в апреле. Это означает, что основные вопросы к проекту остаются прежними. В частности, трасса не затрагивает промышленные зоны ТЭЦ-1, а проходит непосредственно по береговой линии. Также предусмотрен обход нефтебазы, несмотря на поручение президента, данное в 2023 году, о её переносе. Дальнейший путь ВКАД пролегает по стоянкам маломерного флота, частично по намывной территории моря, по устью Второй речки, вдоль пляжей и вновь минует промзону, выходя на улицу Татарскую.
В конкурсной документации указано, что строительство планируют реализовать в три этапа:
Первый этап включает реконструкцию двухкилометрового участка улично-дорожной сети от Батарейной, 6а до Мыса Кунгасный, 3-б, а также возведение 200-метрового участка магистральной улицы общегородского значения с организацией путепровода под железнодорожными путями в районе Иманской, 10.
Второй этап предусматривает реконструкцию 3,5-километрового участка улицы Нефтеветка, от Мыса Кунгасного до Океанского проспекта, 44а, и строительство 2,1-километровой магистральной улицы районного значения от Океанского проспекта, 44а до Шуйской.
Третий этап — возведение 1,7-километрового участка магистральной улицы районного значения от Шуйской до Татарской, 11, строение 2.
Общая площадь проектируемой территории составляет 78,7 гектара. На первом этапе планируется предусмотреть не менее четырёх полос движения, а на втором и третьем — ровно четыре полосы. Во всех случаях в проекте должны быть предусмотрены велодорожки и тротуары.
Подрядчику предстоит провести комплексные изыскания: геодезические, геологические, гидрометеорологические и экологические. При необходимости, по указанию уполномоченного органа, потребуется выполнить историко-культурные исследования.
Кроме того, необходимо создать имитационную модель транспортных и пешеходных потоков, учесть существующие инженерные сети, расписание движения поездов, определить участки, подлежащие изъятию для государственных и муниципальных нужд, согласовать проект с правообладателями земли и рассчитать компенсацию на основе кадастровой стоимости. Также потребуется подготовить материалы для проведения общественных обсуждений.
Подведение итогов аукциона запланировано на четверг, 29 мая. Разработку проектной документации необходимо завершить до 8 декабря.