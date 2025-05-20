Экономист раскрыл, почему укрепление рубля вредно для России

«Считать, что сильная валюта — это хорошо, можно тогда, когда это является результатом укрепления экономики, ее прогресса и динамичного движения в поступательном направлении, а самое главное — повышения ее эффективности», — подчеркнул Беляев во время беседы с «Общественной службой новостей». По его словам, текущее укрепление рубля является следствием эмоциональной реакции на международные события и манипуляций со стороны Центробанка. Он подчеркнул, что реальная ценность национальной валюты не отражается в текущем курсе, который зависит от фундаментальных экономических показателей, таких как темпы роста экономики и состояние бюджета.