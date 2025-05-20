Экономист раскрыл, почему укрепление рубля вредно для России

Укрепление рубля вредно для экономики, заявил экономист Беляев.
Сильный рубль может быть вреден для экономики страны, с таким мнением выступил член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он предостерег, что реальная ценность национальной валюты не отражается в текущем курсе. В последние недели российский рубль значительно укрепился, и официальный курс доллара впервые за долгое время приблизился к отметке 80 рублей, а евро — почти до 90 рублей.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЦентробанк понизил официальный курс доллара на 20 мая.
«Считать, что сильная валюта — это хорошо, можно тогда, когда это является результатом укрепления экономики, ее прогресса и динамичного движения в поступательном направлении, а самое главное — повышения ее эффективности», — подчеркнул Беляев во время беседы с «Общественной службой новостей». По его словам, текущее укрепление рубля является следствием эмоциональной реакции на международные события и манипуляций со стороны Центробанка. Он подчеркнул, что реальная ценность национальной валюты не отражается в текущем курсе, который зависит от фундаментальных экономических показателей, таких как темпы роста экономики и состояние бюджета.
Экономист отметил, что искусственное изменение курса, будь то его повышение или понижение, вредит экономике, хотя может приносить краткосрочные выгоды. Он также указал на то, что укрепление рубля приводит к снижению доходов от экспорта, что негативно сказывается на бюджете страны.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕФинансист дал прогноз по курсу рубля после переговоров в Стамбуле.
Беляев также обратил внимание на проблемы с инфляцией, которая, по его мнению, вызвана не избытком денег, а действиями продавцов, которые диктуют цены на рынке. Он раскритиковал работу Федеральной антимонопольной службы, которая, по его словам, неэффективно борется с ростом цен. «Иногда ФАС даже выступает как организация, которая оправдывает повышение цен», — отметил он.
По его словам, текущий курс рубля не является поводом для гордости, а его непредсказуемость затрудняет ведение бизнеса. Также по мнению Беляева, курс подрывает надежды на развитие экономики.
Ранее стало известно, что поддержание стабильного курса рубля по отношению к доллару во многом обусловлено тем, что россияне все чаще реализуют свои долларовые накопления и размещают полученные средства на банковских депозитах с целью получения дохода. Об этом сообщил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.