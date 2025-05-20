В Самаре построят дорогу к микрорайону Орловский и сделают там освещение

Эта местность исторически известна как зона дачных участков рядом с железнодорожной станцией Ягодная.
Сегодня здесь активно обживаются многодетные семьи, которым выделены земельные наделы для возведения собственного жилья.
Микрорайон Орловский сталкивается с проблемами инфраструктурного характера: отсутствует нормальное дорожное покрытие и уличное освещение.
Как объяснил мэр, постоянная дорога пока не строится ввиду активного использования строительной техники, однако уже в ближайшее время планируется создать временное покрытие и приступить к разработке проекта организации освещения территории.
«Думаю, строительство постоянной дороги потребует ещё пару-тройку месяцев», — уточнил Иван Носков в своём Telegram-канале.
Поскольку в поселении ведется интенсивное жилищное строительство с привлечением тяжёлой техники, строительство полноценной асфальтированной трассы признано преждевременным решением.
Вместо этого администрация займётся созданием временной подъездной дороги и подготовкой документации для установки фонарей.