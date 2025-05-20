Студентка-сирота из Пермского края получит квартиру по решению суда

Девушке из Ординского округа, оставшейся без попечения родителей, предоставят квартиру после вмешательства транспортной прокуратуры Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Родителей девушки лишили прав в 2009 году. Сейчас она учится в пермском филиале Волжского государственного университета водного транспорта, и скоро ей придется покинуть общежитие, где она проживает во время учебы.
Прокурор подал иск в суд, и суд обязал администрацию Ординского муниципального округа предоставить девушке благоустроенное жилье. Контроль за выполнением решения осуществляет прокуратура.