Россия в марте оказалась основным поставщиком огурцов в Польшу

В марте 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем поставки огурцов из России в Польшу возросли в 2,5 раза, и РФ стала основным экспортёром для польской стороны. Российские компании обеспечили импортные потребности Польши в этом виде овощей на 81%.