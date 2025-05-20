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Россия в марте оказалась основным поставщиком огурцов в Польшу

Поставки огурцов из РФ в республику выросли до максимума за последние четыре года.

Источник: Аргументы и факты

Россия в марте 2025 года увеличила поставки огурцов в Польшу до максимального за последние четыре года уровня, следует из данных статистической службы ЕС.

Объём экспорта этих овощей в страну в начале весны достигал 2,1 тысячи тонн. В денежном выражении он составил 2,7 млн евро. Четыре года назад, весной 2021 года, показатель составлял 3,1 млн евро.

В марте 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем поставки огурцов из России в Польшу возросли в 2,5 раза, и РФ стала основным экспортёром для польской стороны. Российские компании обеспечили импортные потребности Польши в этом виде овощей на 81%.

Кроме того, республика получает небольшие объемы огурцов от Турции, Белоруссии и Украины.

Напомним, 17 мая стало известно, что в марте РФ нарастила поставки удобрений в ЕС до максимума с ноября 2022 года. В начале весны Россия было экспортировала в страны Евросоюза удобрений на 206,1 млн евро. Самый большой объём закупила Польша — на 86,1 млн евро.