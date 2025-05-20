Два дома изымут в «Квартале 1833 года» Нижнего Новгорода

Соответствующие постановления опубликованы на сайте мэрии. Речь идет о домах № 7 и № 9. В 2022 году они были признаны аварийными и подлежащими реконструкции. Здания изымаются вместе с земельными участками.
Департаменту строительства и капитального ремонта поручено провести оценку рыночной стоимости объекта, а администрации Нижегородского района —подготовить индивидуальные проекты соглашений об изъятии жилья для всех собственников. Отметим, что здания расположены в «Квартале 1833 года».
Ранее сообщалось, что на его территории планируется построить две гостиницы. При этом будут восстановлены дома № 125, 129 и 131 на улице Максима Горького, № 21 в Решетниковском переулке, № 7 и 9 в Гранитном переулке.
Ранее редакция НИА «Нижний Новгород» писала, что власти Нижнего Новгорода продолжают изымать здания в историческом квартале «Сименс и Гальске». Он был возведен в конце XIX века для работников одноименного телефонного завода. До наших дней дошли лишь восемь домов, все они находятся в аварийном состоянии.