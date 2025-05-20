Два дома изымут в «Квартале 1833 года» Нижнего Новгорода

Ранее редакция НИА «Нижний Новгород» писала, что власти Нижнего Новгорода продолжают изымать здания в историческом квартале «Сименс и Гальске». Он был возведен в конце XIX века для работников одноименного телефонного завода. До наших дней дошли лишь восемь домов, все они находятся в аварийном состоянии.