Курсы валют на 20 мая, цены на нефть и металлы

Стоимость золота поднималась более чем на 1% в понедельник вечером на фоне неопределенности на мировых рынках, следует из данных торгов и комментария аналитика, пиешт 1prime.ru. По состоянию на 20.27 аст цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 50,09 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,57% — до 3 237,39 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,55% — до 32,533 доллара за унцию.