Курсы валют на 20 мая, цены на нефть и металлы

Нефть
Мировые цены на нефть в понедельник вечером не показали четкой динамики, следует из данных торгов, пишет 1prime.ru. По состоянию на 20.30 аст цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на символические 0,08%, до 65,46 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 62,06 доллара за баррель. Минутами ранее динамика стоимости обеих марок была разнонаправленная.
Металлы
Стоимость золота поднималась более чем на 1% в понедельник вечером на фоне неопределенности на мировых рынках, следует из данных торгов и комментария аналитика, пиешт 1prime.ru. По состоянию на 20.27 аст цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 50,09 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,57% — до 3 237,39 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,55% — до 32,533 доллара за унцию.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 20.44 аст bitcoin торговался по 104 870,5 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты понизилась на 0,53%, а ее капитализация составила 2,08 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 466,7 долларов, подешевев на 4,01%. Капитализация этой криптовалюты составила 297,9 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,3 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 20 мая. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 19 мая, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 19 мая.
1 австралийский доллар 329.15 тенге.
1 азербайджанский манат 301.35 тенге.
10 армянский драм 13.41 тенге.
1 белорусский рубль 156.39 тенге.
1 бразильский реал 90.2 тенге.
10 венгерских форинтов 14.31 тенге.
1 гонконгский доллар 65.31 тенге.
1 грузинский лари 188.48 тенге.
1 датская крона 77.22 тенге.
1 дирхам ОАЭ 139.07 тенге.
1 доллар США 510.78 тенге.
1 евро 576.06 тенге.
1 индийская рупия 5.98 тенге.
1000 иранский риал 12.2 тенге.
1 канадский доллар 366.2 тенге.
1 китайский юань 70.82 тенге.
1 кувейтский динар 1663.51 тенге.
1 кыргызский сом 5.84 тенге.
1 малазийский ринггит 119.15 тенге.
1 мексиканский песо 26.24 тенге.
1 молдавский лей 29.56 тенге.
1 норвежская крона 49.58 тенге.
1 польский злотый 134.87 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 136.19 тенге.
1 российский рубль 6.35 тенге.
1 СДР 689.19 тенге.
1 сингапурский доллар 394.85 тенге.
1 таджикский сомони 49.83 тенге.
1 тайский бат 15.46 тенге.
1 турецкая лира 13.15 тенге.
100 узбекских сумов 3.97 тенге.
1 украинская гривна 12.28 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 683.83 тенге.
1 чешская крона 23.13 тенге.
1 шведская крона 52.76 тенге.
1 швейцарский франк 613.55 тенге.
1 южноафриканский ранд 28.3 тенге.
100 южнокорейских вон 36.78 тенге.
1 японская иена 3.53 тенге.