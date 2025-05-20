Ждать нет смысла: россиянам посоветовали не тянуть с покупкой квартиры

«При рассрочке цена сразу увеличивается, то есть застройщик закладывает в нее всю переплату по ипотеке. То есть, например, квартира стоит 20 миллионов. При рассрочке удорожание идет на 5 миллионов. Вы покупаете эту квартиру, потом что-то происходит и покупатель не может выплачивать рассрочку. И получается, что и продать эту квартиру он не может, потому что он ее купил дороже рынка на 5 миллионов», — пояснила Перескокова.