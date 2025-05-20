Ждать нет смысла: россиянам посоветовали не тянуть с покупкой квартиры

Цены на недвижимость не снижаются, а только растут, поэтому не стоит ждать падения стоимости жилья и если вопрос покупки квартиры актуален, то его нужно решать здесь и сейчас, рассказала KP.RU риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.
При этом из-за сниженного спроса застройщики прибегают к различным акциям. Например, к рассрочке. Но с ней нужно быть осторожным, предупредила эксперт.
«При рассрочке цена сразу увеличивается, то есть застройщик закладывает в нее всю переплату по ипотеке. То есть, например, квартира стоит 20 миллионов. При рассрочке удорожание идет на 5 миллионов. Вы покупаете эту квартиру, потом что-то происходит и покупатель не может выплачивать рассрочку. И получается, что и продать эту квартиру он не может, потому что он ее купил дороже рынка на 5 миллионов», — пояснила Перескокова.
Ранее сайт KP.RU провел исследование, сколько «квадратов» жилья можно купить на маткапитал в крупных городах.