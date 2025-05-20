Россия стала основным поставщиком огурцов в Польшу

В марте 2025 года Россия значительно увеличила экспорт огурцов в Польшу, достигнув максимальных показателей за последние четыре года.
Согласно расчетам РИА Новости на основе данных Евростата, польские компании закупили 2,1 тысячи тонн российских огурцов на сумму 2,7 миллиона евро. Это в 2,5 раза превышает объемы февраля и на 25% больше, чем в марте предыдущего года.
Россия стала основным поставщиком огурцов для Польши, обеспечив 83% всего импорта этой продукции. Другие страны-поставщики, включая Турцию, Белоруссию и Украину, играют значительно меньшую роль на польском рынке. Общий объем импорта огурцов в Польшу в марте составил 3,25 миллиона евро, что в 1,6 раза больше, чем месяцем ранее.
Польша сохраняет статус крупнейшего импортера огурцов среди стран ЕС, опережая по этому показателю Испанию и Румынию. При этом общий объем импорта огурцов в Евросоюз в марте снизился на 7,5% по сравнению с февралем, составив 9,1 миллиона евро. Рост закупок именно российских огурцов на этом фоне выглядит особенно заметным.
Ранее сообщалось, что Россия установила рекорд по импорту лапши из Южной Кореи.