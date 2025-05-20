Россия стала основным поставщиком огурцов в Польшу

Польша сохраняет статус крупнейшего импортера огурцов среди стран ЕС, опережая по этому показателю Испанию и Румынию. При этом общий объем импорта огурцов в Евросоюз в марте снизился на 7,5% по сравнению с февралем, составив 9,1 миллиона евро. Рост закупок именно российских огурцов на этом фоне выглядит особенно заметным.