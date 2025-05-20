МАРТ и Минсельхозпрод высказались о наличии картошки и лука в магазинах Беларуси

— То есть его по расчетам должно нам хватить с излишком, но спрос в текущем году вырос. Сельхозорганизации поставили практически 80 тысяч тонн картофеля в торговые сети с декабря, то есть с межсезонья, — пояснил представитель Минсельхозпрода.