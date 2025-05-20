Фонд капремонта зафиксировал снижение

Капремонт — это всегда долгосрочная история, и важно, что она не останавливается, подчеркивает госпожа Косарева. Рост задолженности на фоне почти стопроцентной собираемости может показаться парадоксом, но на деле объясняется просто, добавляет она. «Во-первых, капремонт дорожает — это объективная реальность, связанная с удорожанием стройматериалов, ростом стоимости рабочей силы и усложнением технических решений. Даже при хорошей собираемости могут накапливаться обязательства по ранее запланированным, но подорожавшим работам. Во-вторых, задолженность — это накопленная сумма, и ее рост на 100 млн рублей в годовом выражении при общем сборе в 20 млрд не сильно критичен, укладывается в допустимые рамки», — дает оценку аналитик.