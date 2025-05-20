В Новосибирске начнется третий этап гидравлических испытаний теплосетей

С 21 мая Сибирская генерирующая компания приступит к третьему этапу гидравлических испытаний теплосетей, питаемых от ТЭЦ-3. Накануне работ, 20 мая, начнется расхолаживание сетевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе СГК Новосибирска.
Испытания затронут значительную часть Кировского и Ленинского районов Новосибирска. Отключение горячей воды коснется жилых домов и инфраструктуры на следующих улицах:
Кировский район: Комсомольская, Чигорина, Герцена, Оловозаводская (Северо-Чемской жилмассив), Урманова, Кожевникова, Аникина, Обогатительная, 20 Партсъезда (микрорайон Бугринская роща), ж/к «Черемушки», Бетонная, Бурденко, Мира, Тульская, Архитектурная, Блока, переулки Успенский, Черкасская, Беловежская, Палласа, Петухова, Зорге, Громова, Дмитрия Шмонина, Виктора Уса, Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), Акатуйский жилмассив, ж/к Матрешкин двор, Северный проезд.
Ленинский район: Степная, Вертковская: от Костычева до Троллейной, Станиславский жилмассив, Петропавловская (от Степной до Титова), Станиславского (от площади Станиславского до Немировича-Данченко), Серафимовича, Телевизионная, Ударная, Тульская, Немировича-Данченко (от Троллейной до Ватутина).
СГК планирует завершить все работы, включая возможный ремонт, к 3 июня. Максимальный срок отсутствия горячей воды составит до этой даты.