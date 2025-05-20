В Новосибирске начнется третий этап гидравлических испытаний теплосетей

Ленинский район: Степная, Вертковская: от Костычева до Троллейной, Станиславский жилмассив, Петропавловская (от Степной до Титова), Станиславского (от площади Станиславского до Немировича-Данченко), Серафимовича, Телевизионная, Ударная, Тульская, Немировича-Данченко (от Троллейной до Ватутина).