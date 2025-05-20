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В столице Прикамья открываются Дни пермского бизнеса

Форум предпринимателей Прикамья будет проходить 21−22 мая на площадке PermExpo.

Форум предпринимателей Прикамья будет проходить 21−22 мая на площадке PermExpo. Основные темы в этом году — новые рынки, искусственный интеллект и человеческий капитал.

Традиционно в форуме принимают участие представители бизнес-собщества, банковского сектора, институтов развития, бизнес-объединений, органов власти. Они примут участие в работе нескольких десятков тематических сессий и пленарной дискуссии, посвященной механизмам развития регионального бизнеса. Организаторы ожидают более тысячи участников. Регистрация на форум продолжается.