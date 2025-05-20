Опасные пельмени обнаружены в одном из магазинов «низких цен» в Приморье

Некачественная продукция была обнаружена в ходе проведения внеплановой проверки в одном из магазинов «низких цен» в городе Спасск-Дальний. В результате проведенных лабораторных испытаний выявлено несоответствие по микробиологическому показателю, что свидетельствует о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции.