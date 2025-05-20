Опасные пельмени обнаружены в одном из магазинов «низких цен» в Приморье

Специалисты ветеринарной лаборатории обнаружили в мясных пельменях категории В производителя из Новосибирской области бактерии листерии. Они считаются особо опасными, так как способны развиваться даже при низкой температуре и являются возбудителем коварного для человека заболевания, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Приморского филиала ФГБУ «НЦБРП».
Некачественная продукция была обнаружена в ходе проведения внеплановой проверки в одном из магазинов «низких цен» в городе Спасск-Дальний. В результате проведенных лабораторных испытаний выявлено несоответствие по микробиологическому показателю, что свидетельствует о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции.
Россельхознадзор Приморья арестовал 1,3 тонны продукции магазинов «Светофор».
Уничтожены консервы, немаркированные и просроченные продукты.
В настоящее время мясные изделия изъяты и переданы на изолированное хранение. Результаты исследования внесены в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста». Сведения будут доведены до регионального управления Роспотребнадзора для принятия мер в рамках действующих полномочий.
Напомним, ранее в Приморье не пустили 28,5 тонны картофеля из Пакистана из-за вредителя. После получения результатов проверок выпуск продукции в оборот был запрещён. Владельцу партии выдано предписание о принятии мер — картофель отправили на обеззараживание.