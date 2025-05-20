Клиенты Сбера в Сибири открыли более 6,5 тысяч аккредитивов с начала года

В Сбере отмечают устойчивый рост количества сделок с применением аккредитива в самых разных сферах — от транспорта до господдержки.
За первый квартал 2025 года жители Сибири открыли более 6,5 тыс. аккредитивов. Это почти втрое больше, чем за тот же период 2023 года.
Аккредитив — это инструмент для безрисковых расчётов, при которой банк выступает гарантом сделки: средства блокируются на аккредитивном счёте и переводятся продавцу только после выполнения всех условий договора. Аккредитив традиционно пользуется популярностью в качестве инструмента для сделок с недвижимостью, однако в последнее время все чаще используется и в других сферах. Только за первые три месяца текущего года в Сибири было проведено более 1300 сделок вне рынка недвижимости — почти столько же, сколько за весь прошлый год.
Клиенты Сбера всё чаще оформляют аккредитивы при покупке автомобилей, спецтехники, даже вертолётов и домашних животных. Растёт и количество сделок в рамках госпрограмм — от подряда на установку газового оборудования до выплат пострадавшим гражданам в регионах, где случились ЧС.
Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:
«Рост популярности аккредитивов в Сибири — это не только следствие интереса к сделкам с недвижимостью. Мы наблюдаем, как этот надёжный и понятный инструмент входит в повседневную практику. Всё больше людей выбирают расчёт через аккредитив, когда речь идёт о транспорте, частных подрядных услугах и даже покупке животных. Оформление полностью цифровое и занимает всего пару минут».
Сбер активно развивает направление аккредитивов в рамках взаимодействия с государственными органами. Только в прошлом году по всей стране было открыто более 5,5 тысяч аккредитивов для реализации социально-значимых программ, в том числе — в зонах чрезвычайных ситуаций. Все подобные сделки оформляются бесплатно как для граждан, так и для органов власти.
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