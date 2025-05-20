Клиенты Сбера в Сибири открыли более 6,5 тысяч аккредитивов с начала года

Аккредитив — это инструмент для безрисковых расчётов, при которой банк выступает гарантом сделки: средства блокируются на аккредитивном счёте и переводятся продавцу только после выполнения всех условий договора. Аккредитив традиционно пользуется популярностью в качестве инструмента для сделок с недвижимостью, однако в последнее время все чаще используется и в других сферах. Только за первые три месяца текущего года в Сибири было проведено более 1300 сделок вне рынка недвижимости — почти столько же, сколько за весь прошлый год.