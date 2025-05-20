Проезд в трёх автобусах Комсомольска-на-Амуре подорожает на 10 рублей

На трех автобусных маршрутах в Комсомольске-на-Амуре повысится стоимость проезда. С 27 мая пассажирам придётся платить на десять рублей больше, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Перевозчик из Комсомольска-на-Амуре заявил о повышении стоимости проезда на автобусных маршрутах № 13 «Автовокзал — пос. Западный», № 17 «Железнодорожный вокзал — Автовокзал» и № 21 «Хладокомбинат — мкр. Таёжный».