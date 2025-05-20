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Россия впервые за два года увеличила импорт корейских авто

За прошедший месяц российские компании нарастили импорт южнокорейских автомобилей до рекордного за последние два года показателя — 90 миллионов долларов.

За прошедший месяц российские компании нарастили импорт южнокорейских автомобилей до рекордного за последние два года показателя — 90 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на корейскую статистическую службу.

По официальным данным, РФ вдвое превысила прошлогодние показатели. По сравнению с мартом этого года он вырос на 25%.

Основным спросом пользовались авто с двигателем от 1,5 до 3 литров. Их закупили на 65 миллионов долларов. «Дизелей» импортировали почти на 19 миллионов. Остальные средства были направлены на закупку малолитражек.

Благодаря такому росту РФ смогла подняться на одну строчку в рейтинге южнокорейских экспортеров и заняла 11-е место. Безусловным лидером являются США. Они приобрели корейских автомобилей почти на 3 миллиарда долларов. Канада, идущая на втором месте, — на 465 миллионов.

С третьего по пятое место соответственно заняли Австралия, Киргизия и Германия. В целом же автоэкспорт из Южной Кореи сократился на 5% по сравнению с прошлым годом.

Ранее «МК» писал, что при возвращении в Россию популярных ранее автомобилей иностранных брендов их стоимость вырастет почти в два раза.