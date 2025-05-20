Впервые за полгода в столице снизилась средняя цена квадратного метра

Если смотреть по районам города, то здесь динамика была неоднородной: сильнее всего дешевели квартиры в Октябрьском районе, а в Заводском — наоборот, подорожали (на 0,9%). К слову, «квадрат» в ЖК «Минск-Мир» стал дешевле на 0,7% в среднем.