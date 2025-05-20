Впервые за полгода в столице снизилась средняя цена квадратного метра

Количество объявлений о продаже квартир в базе Realt, в которых продавцы снизили стоимость метра на $1−1,5 тыс., составила 320 штук. Это 6% от общего числа выставленных на продажу квартир.
Цены снизились на все типы квартир, больше всего — на 0,4% — подешевели 3-комнатные.
Если смотреть по районам города, то здесь динамика была неоднородной: сильнее всего дешевели квартиры в Октябрьском районе, а в Заводском — наоборот, подорожали (на 0,9%). К слову, «квадрат» в ЖК «Минск-Мир» стал дешевле на 0,7% в среднем.
За последние семь дней количество объявлений о продаже квартир на вторичном рынке жилья в базе Realt увеличилось на 2,5% и составило 5,6 тыс.
При расчете этих показателей не учитываются объявления о продаже квартир в строящихся домах.