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Впервые за полгода в столице снизилась средняя цена квадратного метра

Средняя стоимость квадратного метра в Минске в предложениях о продаже квартир на площадке Realt.by на прошлой неделе составила $1828 за кв. м. Это всего на 0,2% меньше, чем неделей ранее. Однако, отмечают аналитики портала, снижение стоимости «квадрата» зафиксировано впервые за полгода.

Источник: OL

Количество объявлений о продаже квартир в базе Realt, в которых продавцы снизили стоимость метра на $1−1,5 тыс., составила 320 штук. Это 6% от общего числа выставленных на продажу квартир.

Цены снизились на все типы квартир, больше всего — на 0,4% — подешевели 3-комнатные.

Если смотреть по районам города, то здесь динамика была неоднородной: сильнее всего дешевели квартиры в Октябрьском районе, а в Заводском — наоборот, подорожали (на 0,9%). К слову, «квадрат» в ЖК «Минск-Мир» стал дешевле на 0,7% в среднем.

За последние семь дней количество объявлений о продаже квартир на вторичном рынке жилья в базе Realt увеличилось на 2,5% и составило 5,6 тыс.

При расчете этих показателей не учитываются объявления о продаже квартир в строящихся домах.