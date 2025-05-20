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На Плотинке в Екатеринбурге запретили продавать алкогольное мороженое

На Плотинке в центре Екатеринбурга больше не будут продавать мороженое 18+ с содержанием алкоголя. Оказалось, что продукция находится в обороте незаконно, однако владелец бизнеса решил проигнорировать предписание прокуратуры об устранении нарушений, за что лишился всей продукции и заработал штраф в 250 тыс. рублей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в своих социальных сетях рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

Производством мороженого торговой марки «Mivino», в котором содержится готовая продукция этилового спирта, занялся 30-летний приезжий уроженец Азербайджана. Его цех находился в промзоне рядом с овощебазой № 4. После того, как на бизнес обратила внимание прокуратура, свою проверку организовал и Роспотребнадзор.

«Экспертиза показала, что в мороженом “Текила Санрайз” и “Секс на пляже” содержится алкоголь с массовой долей этилового спирта 0,6−0,7%. Фактически продукция находилась в обороте незаконно», — пояснил Чукреев.

Предпринимателю выписали предписание об устранении нарушений, однако он его проигнорировал. Это привело уже к возбуждению административного дела в отношении бизнесмена по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ «Производство или оборот спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии». Суд назначил ему штраф в размере 250 тыс. рублей с изъятием продукции.