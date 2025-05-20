На Плотинке в Екатеринбурге запретили продавать алкогольное мороженое

Об этом в своих социальных сетях рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.
Производством мороженого торговой марки «Mivino», в котором содержится готовая продукция этилового спирта, занялся 30-летний приезжий уроженец Азербайджана. Его цех находился в промзоне рядом с овощебазой № 4. После того, как на бизнес обратила внимание прокуратура, свою проверку организовал и Роспотребнадзор.
«Экспертиза показала, что в мороженом “Текила Санрайз” и “Секс на пляже” содержится алкоголь с массовой долей этилового спирта 0,6−0,7%. Фактически продукция находилась в обороте незаконно», — пояснил Чукреев.
Предпринимателю выписали предписание об устранении нарушений, однако он его проигнорировал. Это привело уже к возбуждению административного дела в отношении бизнесмена по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ «Производство или оборот спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии». Суд назначил ему штраф в размере 250 тыс. рублей с изъятием продукции.