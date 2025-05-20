На Плотинке в Екатеринбурге запретили продавать алкогольное мороженое

На Плотинке в центре Екатеринбурга больше не будут продавать мороженое 18+ с содержанием алкоголя. Оказалось, что продукция находится в обороте незаконно, однако владелец бизнеса решил проигнорировать предписание прокуратуры об устранении нарушений, за что лишился всей продукции и заработал штраф в 250 тыс. рублей.