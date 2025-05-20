Прощай, панелька: бюджетные новостройки внутри МКАД стали дефицитом

Как рассказал «МК» говорит управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, на текущий момент на первичном рынке старой Москвы представлено порядка 4 тыс. квартир и апартаментов стоимостью до 10 млн руб. включительно. По его оценке, последние годы показатель неуклонно сокращается даже в периоды значительного увеличения объема экспозиции. Так, в аналогичный период 2024 года на рынке новостроек старой Москвы было представлено 6725 таких квартир и апартаментов, 2023 года — 11 700 лотов. Весной 2020−2022 гг. суммарное предложение на рынке новостроек мегаполиса было гораздо меньше, но количество лотов до 10 млн руб. все равно велико: в 2022 году — 7502, в 2021 году — 5129, в 2020 году — 11 812.