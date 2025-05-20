Свердловская область начнет сотрудничество с Индонезией

Делегация Свердловской области во главе с министром международных и внешнеэкономических связей Вячеславом Яриным отправилась на бизнес-миссию в Индонезию. Деловой визит в Джакарту продлится до 23 мая. Об этом сообщили в Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.
Ключевая задача поездки — продвинуть продукцию и услуги предприятий Свердловской области на индонезийский рынок. В рамках визита пройдут встречи с представителями органов государственной власти Индонезии, а также бизнес-форум.
— Индонезия — перспективное направление для развития экспортных поставок предприятий региона. Экономика Индонезии занимает 16 место в мире и является одной из крупнейших в Юго-Восточной Азии. Внешнеторговые связи Свердловской области с Индонезией носят регулярный характер, — отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.
Свердловская делегация примет участие в форуме «Республика Индонезия — Свердловская область: индустриальное сотрудничество. Вызовы и перспективы». Основная тема мероприятия — экспортный потенциал региона. Помимо этого, пройдут двусторонние переговоры свердловских предпринимателей с Индонезией. Также делегация посетит ведущие индонезийские предприятия.