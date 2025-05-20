Свердловская область начнет сотрудничество с Индонезией

Делегация Свердловской области во главе с министром международных и внешнеэкономических связей Вячеславом Яриным отправилась на бизнес-миссию в Индонезию. Деловой визит в Джакарту продлится до 23 мая. Об этом сообщили в Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.