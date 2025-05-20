Россия импортировала автомобилей из Южной Кореи на рекордные за два года $90 млн

В апреле 2025 года Россия резко увеличила импорт легковых автомобилей из Южной Кореи, потратив на их закупку рекордные за последние два года 90 миллионов долларов. Такие данные приводит РИА Новости на основе статистики корейских властей.
Этот показатель вдвое превышает объемы импорта за аналогичный период 2024 года и на 25% больше, чем в марте 2025 года. Основную часть закупок (65 млн долларов) составили автомобили с бензиновыми двигателями объемом 1,5−3 литра. Также значительными были поставки дизельных моделей (18,7 млн) и машин с двигателями 1−1,5 литра (5,2 млн).
Благодаря такому росту Россия поднялась на 11 место среди покупателей южнокорейских автомобилей. Лидерами импорта остаются США (2,9 млрд долларов), Канада (465 млн) и Австралия (264 млн).
Общий экспорт автомобилей из Южной Кореи в апреле составил 6,3 млрд долларов. Это на 5% больше, чем в марте, но на 5% меньше показателей апреля прошлого года.
Ранее стало известно, что в России массового закрываются салоны, продающие китайские автомобили. С начала 2025 года в стране прекратили работу более 210 таких салонов.