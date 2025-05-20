Россия импортировала автомобилей из Южной Кореи на рекордные за два года $90 млн

Этот показатель вдвое превышает объемы импорта за аналогичный период 2024 года и на 25% больше, чем в марте 2025 года. Основную часть закупок (65 млн долларов) составили автомобили с бензиновыми двигателями объемом 1,5−3 литра. Также значительными были поставки дизельных моделей (18,7 млн) и машин с двигателями 1−1,5 литра (5,2 млн).