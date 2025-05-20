Мечта камчадала: жители Крайнего Севера больше других мечтают о пенсии в Москве

«Наше исследование показало, что миграционные настроения среди россиян старше 50 лет довольно сложны и многообразны», — заметила Лилия Арцибашева. По ее словам, выбор региона для новой жизни во многом определяется текущим местом проживания и индивидуальными предпочтениями. Так, жители Крайнего Севера чаще всего выбирают Москву, стремясь к более комфортным условиям и широким возможностям столицы. «Мы видим, что среди покупателей из этого региона особым спросом пользуются квартиры в современных жилых комплексах с развитой инфраструктурой и сервисами. В то же время пенсионеры из других регионов России отдают предпочтение преимущественно южным направлениям, выбирая жилье в близости от моря или в районах с благоприятным климатом. Для них важны такие факторы, как доступность медицинских услуг, наличие парков и зеленых зон, а также возможность вести активный образ жизни», — заключила девелопер.