Мечта камчадала: жители Крайнего Севера больше других мечтают о пенсии в Москве

Аналитики изучили миграционные предпочтения россиян старше 50 лет и выяснили, в какие регионы они планируют переехать после выхода на пенсию. Оказалось, что Москва — самый желанный город для жителей Крайнего Севера, в то время как остальные россияне предпочитают более теплые регионы.
Стремясь разобраться в миграционных планах россиян старшего поколения, аналитики провели всероссийский опрос, в котором приняли участие 1500 человек старше 50 лет. В рамках онлайн-анкетирования, прошедшего в октябре 2024 — феврале 2025 гг., респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов о том, планируют ли они сменить регион проживания после выхода на пенсию, и если да, то куда именно хотели бы переехать. Исследование позволило выявить ключевые факторы, влияющие на выбор нового места жительства, а также региональные особенности миграционных предпочтений.
«Подавляющее большинство опрошенных россиян предпенсионного и пенсионного возраста, а именно 75%, не планируют менять место жительства после выхода на заслуженный отдых. Они предпочитают оставаться в привычной среде, ближе к родственникам, друзьям и сложившейся социальной инфраструктуре», — сообщила «МК» коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева, возглавившая команду исследователей. С ее слов, лишь 18% респондентов рассматривают возможность переезда в другой регион. Оставшиеся 7% пока не определились с планами на будущее и затруднились дать однозначный ответ на этот вопрос. Такие данные свидетельствуют о том, что для большинства россиян старшего поколения переезд — это скорее исключение, чем правило. Тем не менее существенная доля тех, кто готов к смене места жительства, открывает простор для дальнейшего анализа миграционных предпочтений.
Среди тех, кто все же решился на переезд после выхода на пенсию, наиболее популярным направлением оказался Краснодарский край, привлекший 25% респондентов. Мягкий климат, развитая курортная инфраструктура, обилие свежих фруктов и овощей делают этот регион особенно привлекательным для жителей более суровых климатических зон. Второе место по популярности занимает ближнее Подмосковье: 15% опрошенных хотели бы проводить пенсионные годы недалеко от столицы, но в более спокойной и зеленой обстановке. Солнечный Крым замыкает тройку лидеров, привлекая 12% желающих переехать.
Остальные регионы распределились следующим образом: Санкт-Петербург — 10%, Ленинградская область — 8%, Калининградская — 7%, Москва и Ставропольский край — по 5%, Карачаево-Черкесия — 4%, и наконец, Ростовская область — 2%. Еще 7% опрошенных пока не определились с конкретным регионом для переезда, рассматривая различные варианты. Стоит отметить, что даже такие крупные мегаполисы, как Москва и Санкт-Петербург, не вошли в число безусловных лидеров, уступая первенство регионам с более мягким климатом.
Как и ожидалось, миграционные предпочтения россиян тесно связаны с их географическим местоположением. Так, для жителей Крайнего Севера, привыкших к суровым климатическим условиям, Москва стала абсолютным лидером — 40% респондентов из этого региона хотели бы переехать в столицу, но и столичная инфраструктура (прежде всего, медицинские центры) играют большую роль при выборе направления. На втором месте по популярности у северян — Краснодарский край (25%). Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (10%).
Совсем иная картина наблюдается на Дальнем Востоке: здесь наиболее популярным направлением для переезда оказался Приморский край (30%), что свидетельствует о преобладании внутренней миграции в пределах макрорегиона. Тем не менее, значительная часть дальневосточников также стремится в Москву (20%) и Краснодарский край (15%).
В Сибири, на Урале и в Поволжье наблюдается схожая тенденция: большинство респондентов из этих регионов мечтают о переезде на юг, в Краснодарский край, а также рассматривают Москву и Подмосковье как возможные варианты для пенсионной жизни.
Жители Центральной России, уже проживающие в относительно благоприятных условиях, также чаще всего выбирают Краснодарский край (35%) и Крым (20%), а переезд в Москву (10%) рассматривают в основном как смену места жительства в пределах региона.
Иная ситуация складывается на Северо-Западе, где большинство респондентов планируют остаться в пределах своего федерального округа, переезжая в Ленинградскую область или Санкт-Петербург. Наконец, жители Юга России демонстрируют наибольшую привязанность к родным местам, и если и планируют переезд, то преимущественно в пределах своего макрорегиона, выбирая Краснодарский край или Крым.
Таким образом, исследование подтверждает, что миграционные предпочтения россиян формируются под влиянием различных факторов, включая климатические условия, экономические возможности и привязанность к родным местам.
«Наше исследование показало, что миграционные настроения среди россиян старше 50 лет довольно сложны и многообразны», — заметила Лилия Арцибашева. По ее словам, выбор региона для новой жизни во многом определяется текущим местом проживания и индивидуальными предпочтениями. Так, жители Крайнего Севера чаще всего выбирают Москву, стремясь к более комфортным условиям и широким возможностям столицы. «Мы видим, что среди покупателей из этого региона особым спросом пользуются квартиры в современных жилых комплексах с развитой инфраструктурой и сервисами. В то же время пенсионеры из других регионов России отдают предпочтение преимущественно южным направлениям, выбирая жилье в близости от моря или в районах с благоприятным климатом. Для них важны такие факторы, как доступность медицинских услуг, наличие парков и зеленых зон, а также возможность вести активный образ жизни», — заключила девелопер.