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Эксперт раскрыл, почему Кишинев отложил снижение тарифов на энергоресурсы

КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Власти Молдавии решили отложить пересмотр тарифов на энергоресурсы до осени, чтобы повлиять на электорат перед запланированными на сентябрь парламентскими выборами, считает эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) «Viitorul» Вячеслав Ионицэ.

Источник: © РИА Новости

С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без российского газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому». В результате Кишинев перешел на закупку газа и электроэнергии в Европе, что привело к росту тарифов на коммунальные услуги.

«Боюсь, что снижение цены на газ произойдет только в преддверии выборов, и тогда власти скажут: “Посмотрите, какое у нас хорошее правительство!” То же самое и с тарифами на электроэнергию. Снижение должно произойти естественным образом, но, скорее всего, оно будет отложено с той же политической целью», — заявил Ионицэ в эфире телеканала Cinema 1.

Он подчеркнул, что с экономической точки зрения пересмотр тарифов давно назрел, особенно в контексте изменений на рынке закупок. Эксперт полагает, что власти хотят использовать потенциальное снижение цен как инструмент для получения электоральных дивидендов накануне выборов.

Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.