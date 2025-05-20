Эксперт раскрыл, почему Кишинев отложил снижение тарифов на энергоресурсы

С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без российского газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому». В результате Кишинев перешел на закупку газа и электроэнергии в Европе, что привело к росту тарифов на коммунальные услуги.
«Боюсь, что снижение цены на газ произойдет только в преддверии выборов, и тогда власти скажут: “Посмотрите, какое у нас хорошее правительство!” То же самое и с тарифами на электроэнергию. Снижение должно произойти естественным образом, но, скорее всего, оно будет отложено с той же политической целью», — заявил Ионицэ в эфире телеканала Cinema 1.
Он подчеркнул, что с экономической точки зрения пересмотр тарифов давно назрел, особенно в контексте изменений на рынке закупок. Эксперт полагает, что власти хотят использовать потенциальное снижение цен как инструмент для получения электоральных дивидендов накануне выборов.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.