Эксперт раскрыл, почему Кишинев отложил снижение тарифов на энергоресурсы

«Боюсь, что снижение цены на газ произойдет только в преддверии выборов, и тогда власти скажут: “Посмотрите, какое у нас хорошее правительство!” То же самое и с тарифами на электроэнергию. Снижение должно произойти естественным образом, но, скорее всего, оно будет отложено с той же политической целью», — заявил Ионицэ в эфире телеканала Cinema 1.