Власти назвали сумму сборов от турналога в Екатеринбурге

Поступления от турналога в бюджет Екатеринбурга с января по апрель 2025 года составили 25 млн рублей. Такую сумму на заседании гордумы назвала сегодня директор финансового департамента Анна Турунцева.
Администрация Екатеринбурга направит деньги, собранные по турналогу, на специальную муниципальную программу по развитию туристической инфраструктуры. Сама программа находится пока в разработке.
ЕАН сообщал, что 26 ноября 2024 года депутаты Екатеринбургской городской думы одобрили введение туристического налога в городе. Он начал действовать с 1 января 2025 года. Поначалу ставка по нему составит 1%, в 2026 году — 2%, в 2027 — 3%, максимум — 5%. Минимальный размер платы в день с человека — 100 рублей. Деньги планируется направлять на развитие туризма. По расчетам мэрии, только за 2025 год в казну поступит около 84 млн рублей.