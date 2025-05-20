Незаконный автосервис снесли в Краснодаре

Ранее «Югополис» сообщал, что в Прикубанском округе снесли незаконно возведенное кафе и прокат велосипедов. Общая площадь строений составила около 100 кв.метров. Теперь эта территория свободна. В мэрии подчеркнули, что после решения суда собственники сами демонтировали незаконные постройки.