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Незаконный автосервис снесли в Краснодаре

Здание возвели без разрешительных документов на участке, где такие постройки запрещены.

Источник: администрация Краснодара

В Краснодаре демонтировали автосервис в ДНТ «Магистраль», расположенный в Прикубанском округе. Строение возвели без необходимых разрешительных документов. Кроме того, вид разрешенного использования участка не предусматривал такого объекта.

Администрация Краснодара обратилась в Прикубанский районный суд с иском о сносе автосервиса. Исковые требования удовлетворили. «Затем была проведена работа совместно с отделом судебных приставов. При их содействии объект был ликвидирован», — рассказали в управлении муниципального контроля администрации Краснодара.

Ранее «Югополис» сообщал, что в Прикубанском округе снесли незаконно возведенное кафе и прокат велосипедов. Общая площадь строений составила около 100 кв.метров. Теперь эта территория свободна. В мэрии подчеркнули, что после решения суда собственники сами демонтировали незаконные постройки.