Незаконный автосервис снесли в Краснодаре

В Краснодаре демонтировали автосервис в ДНТ «Магистраль», расположенный в Прикубанском округе. Строение возвели без необходимых разрешительных документов. Кроме того, вид разрешенного использования участка не предусматривал такого объекта.
Администрация Краснодара обратилась в Прикубанский районный суд с иском о сносе автосервиса. Исковые требования удовлетворили. «Затем была проведена работа совместно с отделом судебных приставов. При их содействии объект был ликвидирован», — рассказали в управлении муниципального контроля администрации Краснодара.
Ранее «Югополис» сообщал, что в Прикубанском округе снесли незаконно возведенное кафе и прокат велосипедов. Общая площадь строений составила около 100 кв.метров. Теперь эта территория свободна. В мэрии подчеркнули, что после решения суда собственники сами демонтировали незаконные постройки.