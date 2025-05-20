Новый водный маршрут из Самары в Казань с остановкой в Ульяновске запустят летом

Этим летом намечается запуск прямого водного маршрута по Волге, соединяющего Казань, Ульяновск и Самару. О планах сообщила региональная власть Ульяновской области. Путешествие продлится примерно 10 часов 50 минут, как сообщили СМИ.
«Предполагается открытие новых маршрутов речного судоходства по Волге из Ульяновска в Самару и Казань», — заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, выступая перед парламентариями регионального заксобрания.
Эта инициатива обеспечит дополнительные возможности для туристов и деловых поездок, способствуя развитию экономики региона.
Осенью предыдущего года компания «Флот РТ» успешно провела тестовую поездку скоростного судна «Метеор» по маршруту Казань-Ульяновск-Самара.
Представители самарского минтранса считают такой маршрут привлекательным с точки зрения роста туристической активности и пассажирских перевозок.
Помимо прочего, новая линия свяжет важные промышленные, бизнес-центры и культурные объекты Среднего Поволжья, охватывающие население порядка восьми миллионов человек.
Вопрос о создании постоянного рейса между Самарой и Казанью поднимается неоднократно, однако реализация проекта систематически переносится.
Министерство туризма Самарской области подтверждает высокий потенциал нового маршрута Казань-Ульяновск-Самара, поскольку он объединяет крупнейшие экономические и культурно-исторические центры региона с многомиллионным населением.
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