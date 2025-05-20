Ввоз креветок на Кубань вырос в 49 раз

Ввоз креветок на Кубань с января по март вырос в 49 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
За три месяца 2025 года на Кубань импортировали более 1,97 тыс. тонн креветок.
В прошлом году из-за границы ввезли 40 тонн креветок: морепродукты импортировали из Индии.
Как уточнили в управлении, в текущем году креветки ввозили из Саудовской Аравии. Получателями товара были предприятия не из Краснодарского края.
Ранее «АиФ-Юг» писал — стоимость красной икры в Краснодарском крае снизилась на 13%. При этом спрос на продукт по сравнению с мартом прошлого года сократился на 15%. А медианная цена икры за год выросла на 18%. Так, в марте она составила за 1 кг 8,9 тыс.