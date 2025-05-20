Ввоз креветок на Кубань вырос в 49 раз

Ранее «АиФ-Юг» писал — стоимость красной икры в Краснодарском крае снизилась на 13%. При этом спрос на продукт по сравнению с мартом прошлого года сократился на 15%. А медианная цена икры за год выросла на 18%. Так, в марте она составила за 1 кг 8,9 тыс.