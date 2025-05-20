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Стоимость детского отдыха в НСО достигла 75 тысяч рублей за путёвку

Цены на путёвки в летние лагеря региона выросли на 8−12% в 2025 году.

Источник: Om1 Новосибирск

В новом сезоне родителям Новосибирской области приходится платить от 40 до 75 тысяч рублей за путёвку в детский оздоровительный лагерь, сообщает «BFM-Новосибирск». Как выяснил журналист издания, подорожание на 8−12% по сравнению с прошлым годом затронуло все 172 лагеря региона — от устаревших корпусов середины XX века до современных комфортабельных комплексов.

«Рост цен обусловлен продуктовой инфляцией, повышением зарплат сотрудникам и затратами на модернизацию инфраструктуры», — пояснили администрации проверенных лагерей.

Среди самых дорогих вариантов — 13-дневная смена в лагере «Цивилизация» за 75 тысяч рублей, тогда как в популярном «Чкаловце» 20 дней отдыха обходятся в 51 тысячу. Несмотря на значительную стоимость, спрос остаётся высоким: многие лагеря распродали летние путёвки ещё в апреле. Отмечается, что часть семей смогла воспользоваться государственными компенсациями, снижающими финансовую нагрузку на бюджет. В текущем сезоне особенно заметен ценовой разброс: так, 14 дней в лагере «Зелёная улица» стоят 56 тысяч, а 21 день в «Лазурном» — 63 тысячи рублей, что отражает различия в условиях проживания и программах отдыха.