Стоимость детского отдыха в НСО достигла 75 тысяч рублей за путёвку

Среди самых дорогих вариантов — 13-дневная смена в лагере «Цивилизация» за 75 тысяч рублей, тогда как в популярном «Чкаловце» 20 дней отдыха обходятся в 51 тысячу. Несмотря на значительную стоимость, спрос остаётся высоким: многие лагеря распродали летние путёвки ещё в апреле. Отмечается, что часть семей смогла воспользоваться государственными компенсациями, снижающими финансовую нагрузку на бюджет. В текущем сезоне особенно заметен ценовой разброс: так, 14 дней в лагере «Зелёная улица» стоят 56 тысяч, а 21 день в «Лазурном» — 63 тысячи рублей, что отражает различия в условиях проживания и программах отдыха.