Мёд может подорожать в Новосибирской области из-за массовой гибели пчёл

В Новосибирской области ожидается подорожание мёда — всё из-за массовой гибели пчёл. Пасечники рассказали в беседе с «infopro54»: падение по России составила 20−25%, а в нашем регионе — 50%.
Причина — засушливое лето 2024-го. Медоносные растения сожгло палящее солнце в конце июля (обычно медонос заканчивается не раньше середины августа).
Отмечается, что падение производства мёда может вызвать рост стоимости продукта. Например, в 2024-м году цены подскочили на 15%: за 1 литр просили 844 рубля.
При этом, портал приводит мнение специалистов Минсельхоза — утверждается, что проблем с мёдом не будет, а поголовье пчёл и вовсе растёт.