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Мёд может подорожать в Новосибирской области из-за массовой гибели пчёл

По словам пасечников, зиму не пережили порядка 50% насекомых.

Источник: Mae Mu/CC0

В Новосибирской области ожидается подорожание мёда — всё из-за массовой гибели пчёл. Пасечники рассказали в беседе с «infopro54»: падение по России составила 20−25%, а в нашем регионе — 50%.

Причина — засушливое лето 2024-го. Медоносные растения сожгло палящее солнце в конце июля (обычно медонос заканчивается не раньше середины августа).

Отмечается, что падение производства мёда может вызвать рост стоимости продукта. Например, в 2024-м году цены подскочили на 15%: за 1 литр просили 844 рубля.

При этом, портал приводит мнение специалистов Минсельхоза — утверждается, что проблем с мёдом не будет, а поголовье пчёл и вовсе растёт.