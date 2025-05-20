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Власти Косы скрывали от МинЖКХ информацию об аварийном объекте

И. о. главы муниципалитета получила административное предупреждение.

Источник: Комсомольская правда

В селе Коса Пермского края местные власти не передали вовремя в региональное министерство ЖКХ данные о доме, признанном аварийным. Об этом стало известно в ходе прокурорской проверки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о доме № 136 на улице Ленина. В январе 2025 года его официально признали аварийным и подлежащим сносу. Однако, как установила прокуратура, в установленный законом срок — 30 дней — информация об этом не была направлена в профильное министерство.

В связи с нарушением бывшая и. о. главы муниципалитета Светлана Захарченко получила административное предупреждение.