Власти Косы скрывали от МинЖКХ информацию об аварийном объекте

В селе Коса Пермского края местные власти не передали вовремя в региональное министерство ЖКХ данные о доме, признанном аварийным. Об этом стало известно в ходе прокурорской проверки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о доме № 136 на улице Ленина. В январе 2025 года его официально признали аварийным и подлежащим сносу. Однако, как установила прокуратура, в установленный законом срок — 30 дней — информация об этом не была направлена в профильное министерство.
В связи с нарушением бывшая и. о. главы муниципалитета Светлана Захарченко получила административное предупреждение.