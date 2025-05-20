Ростовчанин выкупил долг коньячного завода в Ессентуках за 94 млн рублей

Индивидуальный предприниматель Александр Шатохин за 19 млн руб. выкупил долги ООО Винно-Коньячный завод «КВС» в г. Ессентуки на сумму в 93,8 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).