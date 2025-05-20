Ростовчанин выкупил долг коньячного завода в Ессентуках за 94 млн рублей

По информации источника, ООО Винно-коньячный завод «КВС» было признано банкротом в августе 2023 года. ООО «Торговый дом “Крымский статус” выставил на аукцион требование к должнику в размере 93,8 млн руб. Победителем проведенных торгов стал индивидуальный предприниматель из Ростова-на-Дону Александр Шатохин.
Отмечается, что победитель торгов не имеет заинтересованности и участия в капитале должника.
По данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Винно-коньячный завод КВС» зарегистрировано в 2011 году в г. Ессентуки. Основной вид деятельности — производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров. Бенефициар — Анастасия Кэссиди. Выручка компании за 2023 год составила 357,3 млн руб., убыток — 57,8 млн руб. За 2024 год убыток завода составил 518 тыс. руб.