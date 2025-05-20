Россиянам рассказали, когда клубника будет стоить меньше 1000 рублей

Панченко обратил внимание на то, что в настоящий момент клубника представляет собой не что иное, как «баловство» для тех, у кого есть деньги, доход и возможности, а общедоступным товаром она станет примерно к середине июня. Эксперт добавил, что сегодня все избалованы тепличными хозяйствами, фактически круглый год поставляющими клубнику, однако он напомнил, что эта ягода все же является сезонной.