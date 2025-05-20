Россиянам рассказали, когда клубника будет стоить меньше 1000 рублей

Эксперт Александр Панченко в беседе с Life.ru рассказал, когда цены на клубнику в России, которые в настоящий момент бьют рекорды, начнут снижаться. По его мнению, это может произойти уже в первый месяц лета.
Как заметил собеседник издания, сейчас цена на клубнику находится на пике, поскольку сезон только начинается, и эта ягода пока является новинкой на прилавках, на рынках и в торговых сетях. Панченко уточнил, что речь идет про клубнику из Армении и Краснодарского края, также сейчас «подтягивается» Крым, но это еще первые урожаи.
Согласно прогнозу эксперта, снижение цены может начаться к середине июня, когда также «потянутся» Московская область и другие российские регионы, и рынок окажется переполнен. Собеседник издания полагает, что с наступлением июня клубника станет дешевле на 20%.
Панченко обратил внимание на то, что в настоящий момент клубника представляет собой не что иное, как «баловство» для тех, у кого есть деньги, доход и возможности, а общедоступным товаром она станет примерно к середине июня. Эксперт добавил, что сегодня все избалованы тепличными хозяйствами, фактически круглый год поставляющими клубнику, однако он напомнил, что эта ягода все же является сезонной.
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