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Весь покрытый плесенью, абсолютно весь: капремонт дома под Воронежем отложили на 25 лет

Селяне Новоусманского района делают ремонт своего многоквартирного дома за свой счет. При этом в двухэтажке проживают в основном пожилые люди.

Капитальный ремонт протекающего насквозь дома в селе Нижняя Катуховка, 136 отложили на 2049−2052 годы. 12 семей не знают, как бороться с черным грибком, который покрыл все стены квартир.

Жители пожаловались Народному фронту.