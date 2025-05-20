Рост зарплат в Свердловской области отстает от федеральных

Зарплата в Свердловской области в 2024 году росла быстрее, чем в других регионах России, но ее размер меньше, чем в среднем по стране. Об этом заявил первый замгубернатора региона Алексей Шмыков.
По его словам, средняя зарплата выросла на 21%, обогнав среднероссийские показатели. При этом по размеру оплаты труда Свердловская область отстает от общероссийского показателя почти на 10 тыс. рублей.
Недавно власти Екатеринбурга отчитались о зарплате горожан в 2024 году. По данным мэрии, екатеринбуржцы стали зарабатывать около 101 тыс. рублей в месяц.
Максим Филиппович.