В Омске планируют досрочно завершить ремонт Заозёрной

«Это уже третий — завершающий — этап работ. Подрядчику нужно не только заасфальтировать участок дороги, но и уложить тротуары, нанести пластиковую разметку, заменить 70 светофорных секций, обустроить остановочные пункты, организовать парковки и съезды, установить почти 400 дорожных знаков», — уточнил глава города в своём телеграм-канале.