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В Омске планируют досрочно завершить ремонт Заозёрной

По плану работы должны быть закончены к 1 августа.

Источник: Соцсети

Ремонт улицы Заозерной в Омске вышел на финишную прямую. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест после рабочего совещания в Советском округе.

«Это уже третий — завершающий — этап работ. Подрядчику нужно не только заасфальтировать участок дороги, но и уложить тротуары, нанести пластиковую разметку, заменить 70 светофорных секций, обустроить остановочные пункты, организовать парковки и съезды, установить почти 400 дорожных знаков», — уточнил глава города в своём телеграм-канале.

Работы проводятся в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», который входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Участок находится между улицами 7-я Заозерная и Бородина.

Стоимость контракта составила 276 миллионов рублей. Сдать объект должны до 1 августа, однако в мэрии уверяют, что дорога может быть готова досрочно.

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