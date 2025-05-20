По поручению Путина арктические территории Красноярского края получат новые дороги, жилье и аэропорт

Согласно документу, на Таймыре начнется реализация крупных инфраструктурных и социальных проектов.
Так, в агломерации Норильск — Дудинка предусмотрены:
капитальный ремонт автодороги от Дудинки до аэропорта Алыкель (53,4 км), включая установку освещения и информационных систем — в период с 2027 по 2033 год; реконструкция водозаборного сооружения озера Самсонкино в Дудинке — с 2027 по 2032 год.
На Диксоне к 2030 году планируется:
строительство нового аэропорта в бухте Ефремова (2027−2029 гг.); возведение новых жилых домов с благоустройством придомовых территорий, в том числе с применением технологий деревянного домостроения (2027−2030 гг.); открытие многофункционального культурно-досугового центра со спортивным залом (2028−2030 гг.).
В населенных пунктах Хатанга и Диксон также будет развернута аварийно-спасательная инфраструктура с возможностью совместного размещения подразделений МЧС России, ФМБА, Росморречфлота и Морской спасательной службы.
«Это не просто перечень поручений, а стратегический курс на качественное развитие арктической части Красноярского края. Реализация этих проектов даст импульс экономике, улучшит условия жизни жителей Таймыра, повысит транспортную доступность и откроет новые возможности для молодежи и бизнеса», — прокомментировал заместитель губернатора края Валерий Семенов.