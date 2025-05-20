По поручению Путина арктические территории Красноярского края получат новые дороги, жилье и аэропорт

капитальный ремонт автодороги от Дудинки до аэропорта Алыкель (53,4 км), включая установку освещения и информационных систем — в период с 2027 по 2033 год; реконструкция водозаборного сооружения озера Самсонкино в Дудинке — с 2027 по 2032 год.