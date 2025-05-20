Люди с билетами на самолет не смогли улететь из Новосибирска в Омск

По итогам проверки генеральному директору авиакомпании внесли представление об устранении нарушений прав клиентов. Кроме того, перевозчика привлекли к административной ответственности по статье № 14.4 КоАП Российской Федерации. Речь идет о повторном оказании услуг с нарушением требований законодательства. Размер штрафа составил 30 тысяч рублей.