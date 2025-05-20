Люди с билетами на самолет не смогли улететь из Новосибирска в Омск

Новосибирская транспортная прокуратура выявила, что авиакомпания «Сибирь» нарушила права потребителей. Как показала проверка, в январе-феврале 2025 года на борт не пустили 19 пассажиров с билетами. Среди неулетевших оказались и омичи. Перевозчика оштрафовали.
«По причине превышения количества зарегистрированных на рейс пассажиров над числом мест на борту воздушного судна было отказано в воздушной перевозке 19 пассажирам, приобретшим билеты на рейсы по маршрутам Иркутск-Владивосток, Новосибирск-Омск, Москва-Чита», — сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По итогам проверки генеральному директору авиакомпании внесли представление об устранении нарушений прав клиентов. Кроме того, перевозчика привлекли к административной ответственности по статье № 14.4 КоАП Российской Федерации. Речь идет о повторном оказании услуг с нарушением требований законодательства. Размер штрафа составил 30 тысяч рублей.
В прокуратуре добавили, что руководство авиакомпании уже приняло меры для недопущения подобных ситуаций в будущем.
Ранее «КП Омск» рассказала, что 17 мая на подлете к Москве у самолета отказал один двигатель.