Самарская область представила свои инвестиционные возможности на KazanForum.

Делегация региона провела переговоры с представителями ряда стран.
На XVI международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» команда Агентства по привлечению инвестиций Самарской области презентовала экономический потенциал региона. Участие в мероприятии приняли представители Индии, Китая, Ирана, Объединенных арабских эмиратов, Турции, Катара, Египта и других стран.
В ходе деловых встреч обсуждались перспективные направления для вложений: промышленность, АПК, логистика и IT.
Исполнительный директор агентства Иван Манаев отметил, что Самарская область очень заинтересована в проектах с дружественными странами и агентство создает все условия для быстрой реализации инициатив инвесторов.
Для инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505−90−36 или на сайт агентства.
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