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В Ростове до 1 июня уберут рекламу с окон автобусов

В Ростове перевозчиков обязали до 1 июня убрать рекламу с окон автобусов. Об этом сообщили в администрации города.

По мнению чиновников, яркая реклама портит внешний вид автобусов и «это неправильно», — отметили в муниципалитете.

За выполнением требования по перемещению рекламы в специально отведенные места проследит департамент транспорта.