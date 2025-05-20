В Ростове до 1 июня уберут рекламу с окон автобусов

По мнению чиновников, яркая реклама портит внешний вид автобусов и «это неправильно», — отметили в муниципалитете.
За выполнением требования по перемещению рекламы в специально отведенные места проследит департамент транспорта.
В Ростове перевозчиков обязали до 1 июня убрать рекламу с окон автобусов. Об этом сообщили в администрации города.
По мнению чиновников, яркая реклама портит внешний вид автобусов и «это неправильно», — отметили в муниципалитете.
За выполнением требования по перемещению рекламы в специально отведенные места проследит департамент транспорта.