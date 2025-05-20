Выдано разрешение на возведение жилого квартала на месте долгостроя «Компаунд Живаго»

Компания холдинга ООО СЗ «Пермский» получила разрешение на строительство жилого комплекса по улицам Уинской и Полковника Галанова и опубликовала проектную декларацию на объект в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Как уточнили «Ъ-Прикамье» в группе «Развитие», комплекс будет возводиться в несколько очередей. «Первой очередью квартала станет двухсекционный 16-этажный четырехподъездный дом, второй очередью — трехсекционный дом такой же высоты. В качестве третьей очереди квартала будет построен подземный паркинг на 227 мест», — уточнили в группе.