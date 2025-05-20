Пермяки 36−45 лет чаще других задумываются о переезде в другой город

Пермяки в возрасте 36−45 лет чаще других возрастных групп ищут недвижимость в городах-миллионниках. Самыми востребованными направлениями стали Москва и Екатеринбург. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», изучив обезличенный трафик на сайты по поиску недвижимости в январе-апреле 2025 года.
Поиском жилья в городах-миллионниках мужчины и женщины из Перми занимаются практически в равной степени, перевес в сторону мужчин оказался минимальным (52%). Самый активный возраст, в котором интересуются арендой недвижимости, 36−45 лет — 37% от всех посетителей тематических сайтов. Еще 33% приходится на абонентов 26−35 лет. Далее идет категория 46−55 лет, которая занимает 15%.
В целом жители городов-миллионников России чаще всего рассматривают покупку и съём жилья в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге. Третьим по востребованности городом в этом рейтинге стала Самара.
При этом в разрезе каждого отдельно взятого региона прослеживается общая тенденция: в первую очередь жильё всегда ищут в Москве и в самом городе проживания. А вот третье место от региона к региону может отличаться. К примеру, москвичи после родного города и Санкт-Петербурга чаще стремятся в Краснодар, а у петербуржцев на третьем месте после двух столиц расположился Смоленск, а у пермяков в топ-3 входит Екатеринбург.
При исследовании была изучена статистика поиска недвижимости на тематических сайтах в городах-миллионниках как с учетом запросов самих проживающих в городе, так и без них. При этом рейтинг оказался неизменным при обоих подходах.