Лебедев отметил рост взаимной торговли между странами СНГ

Средневоловой внутренний продукт в странах Содружества вырос на 4,4% в целом. Это намного выше, чем, например, в европейских странах. А в некоторых странах, например, в Прибалтике, там даже минусовой, его ростом трудно назвать.
По средневаловому продукту и по объемам торговли страны СНГ показывают плюсовые показатели.
Все цифры в плюсе. В плюсе и рост взаимной торговли.
Страны СНГ активно нарастили объемы торговли между собой на фоне закрытия рынков западных стран.
Лебедев также назвал огромным преимуществом взаимной торговли между странами Содружества то, что почти 90% ее между осуществляются в национальных валютах.
Это намного облегчает нам ведение взаимной торговли, поскольку большие сложности сейчас в расчетах в долларах, вы знаете об этом. Но мы нашли решение очень разумное.
Генеральный секретарь отметил рост промышленного производства в странах, входящих в СНГ.
Не могу не сказать о том, что есть рост и промышленного производства, рост взаимных инвестиций. К примеру, Беларусь, например, сейчас активно инвестирует и в Казахстане, и в других республиках СНГ.
По словам Лебедева, можно приводить много примеров направлений сотрудничества, которые говорят о том, что объемы экономического взаимодействия между странами Содружества нарастают.
И эта тенденция, судя по тому, что мы видим, она будет сохраняться и развиваться.