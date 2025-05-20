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Волгоградские УК тратят миллионы на штрафы за недобросовестную работу

С начала года управляющие организации оштрафовали уже на 17 миллионов.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области управляющие компании тратят миллионы на штрафы вместо того, чтобы навести порядок и начать делать свою работу без нарушений. Только в апреле Госжилнадзоре выписал УК, ТСЖ и ресурсоснабжающим компаниям 5 предупреждений и 51 штраф на сумму 8,2 миллиона. С начала года организации оштрафовали уже на 17 миллионов рублей, сообщает администрация региона.

Частные нарушения — компании нарушают лицензионные требования по управлению многоквартирными домами, нарушают сроки проведения ремонта, уборки посещений, предоставляемые жильцам коммунальные услуги не соответствуют нормативам, нарушается законодательство об энергосбережении.