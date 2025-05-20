Волгоградские УК тратят миллионы на штрафы за недобросовестную работу

В Волгоградской области управляющие компании тратят миллионы на штрафы вместо того, чтобы навести порядок и начать делать свою работу без нарушений. Только в апреле Госжилнадзоре выписал УК, ТСЖ и ресурсоснабжающим компаниям 5 предупреждений и 51 штраф на сумму 8,2 миллиона. С начала года организации оштрафовали уже на 17 миллионов рублей, сообщает администрация региона.